Un programme résolument participatif

A l’occasion des communales vaudoises du 7 mars 2021, le POP Lausanne se propose de consulter la population pour développer un programme participatif POPulaire de législature pour 2021-2026.

L’idée? Impliquer la population pour tracer une feuille de route pour les futur.e.s élu.e.s au Conseil communal. Ceci par un questionnaire lancé à la mi-décembre sur Internet pour recueillir l’avis de tout.e un chacun.e à Lausanne, voire dans le canton.

«Durant les cinq années à venir, nous organiserons des réunions pour suivre la réalisation de ce programme, que ce soit par des actions citoyennes, parlementaires ou municipales. Cette démarche représente un pas supplémentaire dans l’engagement du POP Lausanne pour la population populaire, notamment par ses sondages de quartiers ou sur la Place de la Riponne», souligne Céline Misiégo du POP lausannois.

Le calendrier prévu est rapide. Le 6 janvier se tiendra une assemblée publique en ligne pour présenter et discuter toutes les propositions, les sélectionner et les approuver ou non. Ces propositions seront alors intégrées dans le programme de campagne. Des rencontres annuelles de suivi du programme et échanges seront aussi prévus durant toute la législature. n

Infos sur le sondage www.popvaud.ch/

