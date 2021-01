Succès des budgets participatifs à Lausanne

Avec sa 2e édition des Budgets participatifs, la population lausannoise opte pour de belles valeurs: plaisir des rencontres, durabilité, écologie, culture, respect des animaux… Voilà qui ne déplaira pas à David Payot, directeur du Service enfance, jeunesse et quartiers et municipal du POP. Parmi 26 projets reçus, 9 ont été retenus, sélectionnés par plus de 4000 votants. Une enveloppe de 150’000 francs sera répartie pour mener à bien toutes ces entreprises.

Contre l’obsolescence programmée

Citons, par exemple, le RepairCafe. Il remettra sur roues nos vélos, réparera notre électroménager, mais aussi nos vêtements. Une occasion de rencontres et d’apprentissage, car on pourra également apprendre à réparer soi-même ces objets. Des requérants d’asile seront présents pour nous y aider.

Ou le Tunnel Potager, un projet porté par enseignants, éducateurs.trices, citoyens, enfants, qui font le pari de verdir leur quartier, lieu d’un grand passage de véhicules. Ils créeront des espaces piétonniers, installeront des bacs ou potager en commun. Des îlots de verdure atténueront les effets du réchauffement. A travers le lien social, la convivialité, ils amélioreront le quotidien des habitants.

Animaux à l’honneur

Deux projets invitent des animaux: les Poules Nord (gestion entre voisins d’un poulailler collectif pour sensibiliser au respect des animaux, ndr) et le Rucher Pédagogique- visant à favoriser la biodiversité, ndr. Nous aurons l’occasion de nous initier à des travaux pratiques et collectifs. Enfants et adultes pourront admirer la vie de ces espèces, nous rendant plus proches de leurs besoins et… des nôtres?

Bien sûr, le Covid s’est invité à plusieurs stades du développement de ces projets participatifs, perturbant la démarche et imposant des délais. Comme on se réjouit de la disparition de cette pandémie, pour profiter de toutes ces propositions offertes!