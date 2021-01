Dossier enlisé chez Swissport

Depuis le 1er octobre 2020, le personnel de Swissport Genève, entreprise d’assistance au sol de l’aéroport, n’est plus protégé par une convention collective de travail. Malgré les recommandations de la Chambre des relations collectives de travail (CRCT), qui préconisent la négociation d’une CCT et d’un plan social, la direction a refusé de les appliquer. De plus, les nouvelles conditions d’emploi (temps de travail, flexibilité et salaire) imposées unilatéralement par de nouveaux contrats bas de gamme à signer d’ici au 28 janvier ont été tellement revues à la baisse qu’elles ont provoqué l’indignation des salariés. A terme, certains travailleurs pourraient perdre jusqu’à 1200 francs sur leur traitement. Il est aussi prévu une augmentation de l’horaire, passant de 40 à 41,25 hebdomadaires et des vacances moindres.

Face à cette situation, les employés ont par trois fois manifesté leur mécontentement devant l’aéroport, la dernière ce lundi 16 janvier, avec le soutien des syndicats SSP-Trafic aérien, SEV Gata ou Avenir syndical. Pour justifier ses propositions, la direction fait état de la situation catastrophique de l’aviation, l’entreprise dit avoir connu une baisse de son activité de l’ordre de 75% depuis le début de la crise.

Swissport inflexible

Lors d’une première rencontre avec la direction le 14 janvier, celle-ci «a fait part de son intention de ne pas revenir en arrière sur les contrats individuels en reconnaissant les situations difficiles qui en découlent. Sur la question d’une CCT de crise, elle a clairement signifié son refus», explique Pablo Guiarino, secrétaire syndical au SEV Gata. Le même jour, une délégation syndicale et du personnel a rencontré le Conseiller d’Etat Mauro Poggia, en présence de la directrice de l’Office cantonal de l’inspection et des relations de travail (OCIRT), Christina Stoll, suite à la manifestation. Bilan des courses de la rencontre avec «Super Mauro»? «Sensible aux arguments de la délégation, il a annoncé qu’il allait rencontrer la direction de Swissport dès le début de semaine prochaine. Il a insisté sur l’importance de l’unité syndicale. le Magistrat a affirmé qu’il allait s’impliquer dans ce dossier pour sortir de cette crise et qu’il reviendrait vers les syndicats pour partager les résultats de ses démarches», précise le Sev-Gata.

«Pour l’heure, il n’y a rien de nouveau, si ce n’est que la direction de Swissport a adressé des courriers internes à ses employés pour leur dire qu’il n’y aurait pas de nouvelle CCT avant longtemps. Le SSP prépare la lutte qui sera longue et dure», explique Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical de SSP Trafic aérien.