Le plastique étouffe la terre

Il n’y a pas un jour, où on ne trouve pas de déchets de matière plastique sur la voie publique. Il est à relever que de nombreuses ONG alertent régulièrement le public, par la voie des médias, qu’une Île de plastique s’est formée sur l’océan. On peut considérer raisonnablement, de par sa taille, que c’est un 7e continent. C’est révélateur que notre terre étouffe dans le plastique, victime d’un marché devenu tentaculaire et désordonné, où seul le profit maximal à court terme compte. De ce fait, tout vient emballé dans du plastique. Ainsi en particulier avec les produits alimentaires, dont la règle est le suremballage plastique, qui pourrait être remplacé par du carton. L’envoi de journaux dans des fourres plastiques, alors qu’une simple enveloppe de papier suffirait.

Le tout à l’économie irraisonné condamne la planète et ses habitants à une dégradation certaine. L’économie n’est pas un jeu, elle doit être au service des humains et non le contraire. Les pourvoyeurs de plastique en premier lieu, doivent se rappeler que la terre n’est pas sans limites; chose que tout le monde ne doit pas oublier. Connaître les limites de notre planète est essentiel à la vie sur terre.

D’ailleurs, si le recyclage est une bonne pratique, le réemploi est encore plus vertueux. Quelle planète voulons-nous léguer aux générations futures? Quelle sera l’opinion des générations qui nous succéderont? Il est grand temps, que la raison reprenne sa place, face à cette masse de détritus plastique. La société des humains ne doit pas être à l’image de ses immondices.

C’est pour cela qu’il faut prendre soin de la planète. La terre saura se montrer reconnaissante, en nous prodiguant ses bienfaits.

Thierry Cortat,Delémont