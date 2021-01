Share this...

Pinterest Linkedin

«En Argovie, où il y a moins de cas de Covid-19, les gymnases et les écoles professionnelles sont passés à l’enseignement à distance, mais dans les cantons de Genève ou de Vaud, qui compte le plus de cas de la variante britannique du Covid-19, on continue comme si rien n’était», explique Zakaria Dridi, jeune popiste...