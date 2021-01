Rebond rouge pour les Municipales?

Share this...

Pinterest Linkedin

La bataille pour la municipalité de Lausanne, où le PS, les Verts et le POP occupent actuellement six sièges sur sept, s’annonce rude. Vingt-six candidat.e.s sont en lice, soit dix de plus qu’en 2016 et 2011. La droite dans ses différentes composantes présente 15 personnes, dont trois quelque peu folkloriques pour le Parti scientifique citoyen....