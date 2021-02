Ce matin-là

Diplômée en droit, en journalisme et en psychologie clinique, Gaëlle Josse a déjà publié plusieurs romans, qui lui ont valu des prix littéraires. Dans ce court opus poignant, elle nous raconte l’histoire de Clara, une jeune femme qui semble avoir «réussi» dans sa carrière professionnelle, au sein d’une entreprise qui propose de petits crédits. Cependant une rencontre va commencer à ébranler ses certitudes: celle d’un couple de petits vieux humbles, qui quémande un peu d’argent pour pouvoir offrir, pour une fois, de beaux cadeaux à leurs petits-enfants, par ailleurs choyés par leurs autres grands-parents. Puis on assiste à une rapide et inexorable descente aux enfers.

Celles et ceux de nos lecteurs et lectrices qui ont connu la dépression se retrouveront dans cette description quasi clinique de l’état psychologique douloureux que connaît Clara: coupure avec son entourage, léthargie et quasi-impossibilité de sortir de l’univers clos de son appartement, perte d’appétit, renoncement aux soins corporels les plus basiques, rupture avec son compagnon Thomas incapable de la comprendre, sentiment de culpabilité et craintes pour son avenir professionnel, recours aux antidépresseurs parfois abrutissants, maladresse de ses amis qui croient lui remonter le moral en la «secouant»… Tout cela nous est dit dans une langue sobre, aux phrases courtes, qui sonne très juste.

Clara décide de répondre à l’invitation de ses amis Cécile et Bertrand. Ceux-ci, agriculteurs, malgré leur force de vie et leur bonne humeur, connaissent eux aussi des soucis, surtout financiers, et dus aux difficultés qui frappent aujourd’hui le monde agricole. Le contact avec ce couple authentique va permettre à Clara, peu à peu, de s’ouvrir à d’autres, de sortir du gouffre et de remonter à la surface, avant de réorienter sa vie professionnelle.

Implicitement, ce roman est aussi une critique d’une certaine société contemporaine, basée sur l’argent, la consommation, les rapports humains de plus en plus virtuels, les attentes sur le plan professionnel de résultats comptables, de «performances», qui engendrent le stress. La société où travaille Clara est presque caricaturale, avec son «consultant-coach», son «dressing code», son «ADN du groupe» vanté par la direction. La jeune femme y a été soumise à un véritable mobbing par sa supérieure hiérarchique aux paroles dépréciatives et humiliantes. Autant qu’un destin individuel, ce livre présente donc un monde où règne peu d’humanité. A lire absolument!

Gaëlle Josse, Ce matin-là, Éditions Noir sur Blanc, 2021, 216 p.