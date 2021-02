Suffrage féminin jurassien

A l’occasion du 50e anniversaire du vote fédéral sur le suffrage féminin, tous les médias reviennent sur l’histoire de cette difficile conquête. Nous nous permettons ici de rappeler quelques éléments concernant le Jura, rarement évoqués, car ce n’était qu’une partie du canton de Berne. En 1956 déjà, la majorité (51%) des électeurs du Jura bernois de l’époque acceptait l’introduction du suffrage féminin au niveau communal, mais grâce au Jura-Sud (54%). Le Jura-Nord (futur canton) le refusait de justesse (51%), et la majorité alémanique du canton un peu plus nettement (55%), d’où le refus cantonal.

En 1959, lors du scrutin fédéral, curieusement, les trois districts du Jura-Sud penchent cette fois du côté du non, tandis que c’est l’inverse pour le futur canton, qui vote oui (51,7%), se situant entre NE (52,2%) et VD (51,3%), derrière GE (60%). Porrentruy est la ville de Suisse qui a la plus forte majorité acceptante (70,3%), devant Lausanne (64,4%).

Le résultat du futur canton est particulièrement surprenant, vu qu’il est catholique et un des plus ruraux de Suisse, deux facteurs négatifs partout ailleurs. Par exemple, Valais et Fribourg votent non à 70% (63 à 6% pour les parties romandes).

En février 1968, les électeurs bernois votent la proposition de permettre aux communes d’instituer le suffrage féminin. La partie alémanique du canton refuse de justesse, mais la netteté du vote jurassien (68,4%) entraîne l’acceptation du projet. Dans la même année, presque toutes les communes jurassiennes modifient leur règlement dans ce sens.

Les mentalités changent rapidement, puisque le 7 février 1971, c’est avec 66,5% que le canton de Berne accepte l’égalité politique au niveau fédéral. Dans le Jura, c’est 79,4% dans le Jura-Sud et 83,9% dans le futur canton, comme VD, au 2e rang derrière GE (91%). Et en décembre de la même année, les Bernois adoptent le suffrage féminin cantonal (82,9%).

Dans nos chiffres, nous avons tenu compte des territoires d’aujourd’hui. La ville de Moutier a nettement accepté le vote des femmes dans tous les scrutins évoqués, avec des pourcentages légèrement supérieurs à ceux du canton du Jura actuel.