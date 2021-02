Le temps des masques ou presque

Share this...

Pour Première neige, Germinal Roaux retourne aux paysages minéraux et enneigés de son long-métrage sur une jeune réfugiée éthiopienne enceinte et en sursis chez des religieux à l’Hospice du Simplon (Fortuna). Ramenant à l’éblouissant Ida de Paweł Pawlikowski, le noir et blanc classieux du film chemine entre neige, cendres et froid acéré. Chaque plan vise...