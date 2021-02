Des attaques contre la LPP, qui passent mal

L’austérité a encore de beaux jours devant elle au bout du lac. Le 11 février, le Conseiller d’Etat, Serge Dal Busco, à la demande du gouvernement, a informé les partenaires sociaux d’un projet de loi qui pourrait être déposée par l’exécutif. «Ce projet prévoit de modifier la répartition de cotisation employé/ employeur pour la caisse de pension. Il se traduirait par une perte de salaire net de plus de 2,2% en moyenne, soit 170 francs par mois, ce qui représenterait une économie de 4,1 millions pour l’Etat. Alors que nous sommes toutes et tous au front depuis le début de la crise covid, un tel projet est inacceptable!», s’alarme le SEV.

«Cette nouvelle répartition engendrerait un trou de 20 à 150 millions dans le financement de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des transports publics genevois d’ici 2050. Sur ce sujet, le ministre des transports ne s’est pas prononcé sur une éventuelle aide financière par l’Etat. Il faudrait donc s’attendre à de nouvelles mesures d’assainissements, qui se traduiraient par de nouvelles pertes de prestations et/ou de nouvelles augmentations de cotisation», souligne encore le SEV, dont le comité prévoit de mettre en place une consultation du personnel pour déci- der des moyens pour s’opposer à cette attaque. D’ores et déjà l’ensemble des associations et syndicats du personnel de l’Etat et de la police se sont opposées au dépôt du projet de loi.

Un contexte de crise

Tout en confirmant la rencontre entre les associations représentatives du personnel des TPG en présence des instances dirigeantes des TPG et de la Caisse de prévoyance, Roland Godel, porte-parole du Département des infrastructures, rappelle que «le projet de loi en question n’a pas été adopté à ce jour et que Conseil d’Etat se pro- noncera par la suite et fera connaître sa décision».

«Cette consultation s’inscrit dans la foulée des annonces faites lors de la présentation du projet de budget 2021, le 17 septembre 2020, un budget fortement marqué par les moyens extraordinaires engagés pour répondre aux nécessités engendrées par la crise sanitaire, et contenant en compensation diverses mesures de maîtrise des dépenses», souligne encore le porte- parole.

«Parmi ces mesures, le communiqué de presse du Conseil d’Etat de présentation du projet de budget mentionnait «la modification envisagée de la répartition des cotisations LPP pour les caisses de pension de la fonction publique. Soit bien les caisses de la fonction publique et pas spécifiquement celle des TPG, laquelle devra encore faire l’objet de discussions avec les représentants des associations du personnel et prévoit une répartition supportée à 58% par l’employeur et à 42% par le membre du personnel», précise encore Roland Godel.