Le bien-être des enfants au temps du Covid

La Coordination Enfants du quartier genevois de la Jonction, qui regroupe différentes institutions et associations de professionnel.le.s au service de la jeunesse ainsi que des parents, adresse une lettre ouverte aux autorités du canton de Genève. Elle y rappelle combien la vie des enfants est bouleversée, depuis près d’un an, par les mesures pour maîtriser la propagation du Covid-19. Soulignant une situation où tout porte à croire que ces dernières seront amenées à être prolongées, avec leur lot d’aggravation de la précarité économique et social, la coordination interroge: «Les droits et besoins des enfants sont-ils suffisamment pris en compte dans la mise en oeuvre des mesures prises pour endiguer le virus?».

Elle rappelle que parmi les principes qui régissent l’intérêt supérieur de l’enfant, plusieurs dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant sont mises à l’épreuve dans le contexte actuel, en particulier les droits à la santé, à l’éducation, aux loisirs, aux activités récréatives et au repos, le droit à la participation et celui d’être protégé contre la maltraitance.

En conséquence, la coordination demande que les lieux et institutions culturels, les acteurs.trices de la culture et les associations sportives, aient la possibilité de mettre en place des plans de protection durables. Qui permettent aux jeunes de bénéficier sans interruption de l’offre culturelle, des cours et activités sportives, ludiques, artistiques et d’apprentissage «indispensables à leur développement et bien-être».

Enfin, elle appelle les autorités genevoises à garantir aux professionnel.le.s de l’enfance «des conditions sanitaires adéquates dans l’exercice de leur métier, ainsi que les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour accomplir leurs missions au service de l’enfance».