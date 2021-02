Parlons sexe

Share this...

Ça alors! En lisant l’article «Le sexe, comment ça se cause» (TdG, 13-14.2.21), dans le contexte de la Saint-Valentin, je me suis rendu compte qu’à mon âge et me considérant comme une femme libérée, il y avait encore des choses et des mots que j’ignorais sur le sujet. On y mentionne le livre La vulve,...