Le POP valaisan en campagne

Après son succès aux communales d’octobre 2020 (4 élu.e.s dans les législatifs communaux, 5 actuellement puisque la démission d’une socialiste a permis à Johan Donnet-Descartes de siéger), le POP Valais participe aux élections cantonales en renouvelant son alliance avec le PS et les chrétiens-sociaux avec des listes estampillées PS-Gauche citoyenne. Il est en lice dans 4 districts. Dans celui de Monthey, Yves Niveaux est candidat pour la députation (liste à 8), alors qu’Adrien D’Errico et Alexandre Martinez sont candidats à la suppléance (liste à 7). Dans le district de Martigny, Johan Donnet-Descartes est candidat à la députation (liste à 5) et Jacqueline Lavanchy à la suppléance (liste à 5). Dans le district de Conthey, Michel Pieren brigue la députation (liste à 3), de même qu’Olivier Matter dans le district de Sierre (liste à 10).

Elections délicates

Pour le POP, ces élections seront sans doute plus difficiles que les communales: au niveau cantonal, le nombre de sièges accessibles est réduit. Quel que soit le nombre de candidat.e.s (le district de Sierre n’a actuellement que 3 députés de gauche), les partis établis avec leurs sortants ont un net avantage, des personnalités connues dans tout le canton concourent comme Barbara Lanthemann, présidente du PS cantonal dans le district de Martigny, l’élection est régionale et la reconnaissance locale ne suffit pas. Mais en prenant pour la seconde fois part à une alliance de gauche qu’il contribue à conforter, le POP réaffirme sa présence dans le paysage politique valaisan.

Si la brève période succédant aux communales, avec de surcroît les problèmes liés à la pandémie, n’a pas permis à la campagne de se dérouler dans les meilleures conditions, les candidat.e.s sont en général satisfait.e.s de la dynamique qui a régné ces dernières semaines. La collaboration avec les alliés semble bien se passer, à l’exception d’un problème de non-respect de l’égale représentation dans les médias.

Rallier les abstentionnistes

D’un autre côté, les candidat.e.s du POP mettent l’accent sur les différences du parti: meilleur soutien aux travailleur.se.s, information sur le programme national du PST, séparation Eglises-Etat. Il s’agit aussi de convaincre des abstentionnistes. Sans se risquer à des pronostics trop optimistes, le jeune POP compte faire les meilleurs résultats possible en nombre de voix et, bien sûr, il serait ravi d’obtenir quelques élu.e.s.

Pour le Conseil d’Etat, le POP soutient la candidature du PS Mathias Reynard, très populaire, qui figure sur la même liste que deux candidates vertes. Des Verts dont on remarque la stratégie ambiguë de cavalier seul pour le législatif et d’alliance à gauche pour l’exécutif. Si le PDC perdait un siège et tombait à 2 représentants, la porte serait ouverte pour une égale représentation des 3 partis minoritaires (PS, UDC, PLR). Si le PDC conserve ses trois sièges, l’UDC étant sûre d’en conquérir un pour des raisons géographiques, il y aurait un affrontement entre le PS et le PLR, dont le PS semble assez bien placé pour sortir vainqueur.