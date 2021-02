Pierre Maudet le menteur

C’est mignon, ces lettres provenant des soutiens indéfectibles de Pierre Maudet. Dès que le politicien apparaît dans les médias, se lève une armada de défenseurs du politicien «si doué», pour ne pas dire «surdoué». Il a une «une vision», «des qualités d’homme d’action», «rompu au commandement» (il est capitaine à l’armée), «planificateur» ayant «un sens de l’anticipation» (forcément) «hors du commun». Il serait «le seul capable de nous guider vers une sortie de cette crise économique» (merci pour les autres conseillers d’Etat!) Ces panégyriques oublient de mentionner son ego démesuré, qui le conduit à se croire au-dessus des lois, ses difficultés avec son personnel, et ses mensonges.

Plus les politiques occupent des fonctions élevées, moins ils sont enclins à tenir compte de la réalité et à reconnaître leurs erreurs. À cette hauteur-là, saurait-on encore parler d’erreurs? Trump, auteur de 25’000 mensonges recensés par le New York Times, a inventé la notion de «vérité alternative». Pourtant, aux USA, le mensonge est considéré comme un délit (voir l’affaire Clinton-Lewinsky). Certains politiciens menteurs ont payé cher leurs duperies: Jérôme Cahuzac, en 2012, a choisi la fuite en avant jusqu’à la chute, François Fillon (bien placé pour devenir président de la République française en 2016) s’est enferré durant des mois dans des approximations et tricheries.

Malgré ses «nombreuses qualités», je ne pardonnerai jamais à Pierre Maudet, après avoir tant louvoyé et servi des explications filandreuses, d’avoir assuré à ses collègues du Conseil d’Etat, aux médias, au peuple, qu’il prétend représenter, qu’il allait dire la vérité, alors qu’il avait préparé une grosse tromperie impliquant deux autres personnes. Comment continuer de faire confiance à un menteur? Certes, Trump, qui serine encore qu’on lui volé l’élection, a 74 millions de fans prêts à tout. Ce n’est pas une référence…