La gauche part divisée à Renens

Si la gauche lausannoise a décidé de regrouper ses forces pour le deuxième tour des élections communales du 28 mars, en présentant un ticket rose-rouge-vert de six candidat.e.s, tel n’est pas le cas à Renens. Après l’élection d’un socialiste (Jean-François Clément) et d’une verte (Tinetta Mayste) à la Municipalité, les deux forces ont décidé de maintenir dans la course leurs trois autres candidat.e.s.

«Nous avons proposé aux PS de Renens et Vert.e.s une alliance pour le second tour respectant cette règle tacite qui fait la force de la représentation des groupes politiques dans notre pays. Cela signifiait avoir une représentation de 2 PS (au vu de leur perte de 3 sièges passant de 23 à 20), de 2 Vert.e.s en raison de leur nouvelle force au Conseil communal (de 9 à 17)et des deux Municipaux sortants de la Fourmi rouge forts de nos 18 sièges (+1) dans le plénum. Cette demande a été refusée par les assemblées des deux partis. Ils nous ont proposé de partir uniquement avec un de deux Municipaux en place de la Fourmi rouge», explique le parti. Celui-ci partira donc sur une liste propre pour l’exécutif avec ses deux sortant.e.s, Karine Clrec et Didier Divorne, arrivés 6e et 7e au premier tour.

«En politique et dans la vie, il faut parfois prendre des risques pour défendre ce qui nous paraît juste. Karine Clerc et Didier Divorne sont des Municipaux de valeurs et d’expériences pour Renens. Ces derniers défendent un bilan très positif, possèdent des énergies et des expériences nécessaires dans cette Municipalité et veulent poursuivre le développement de projets en faveur de la population de Renens pour continuer de construire une ville qui nous ressemble et où chacun.e à sa place», précise Byron Allauca, responsable du comité de campagne de la Fourmi rouge.