Jeanne Beuret élue à l’exécutif de Delémont

Lors des élections communales d’octobre dernier, la liste Alternative de gauche (Combat socialiste-POP et Verts) avait assez facilement maintenu son siège au Conseil municipal et Esther Gelso (CS-POP) était réélue. La gauche prenait la majorité, le PS obtenant deux sièges et le PDC un. Le maire, chrétien-social, était réélu tacitement.

Esther Gelso, âgée de 65 ans, a démissionné et laisse ainsi la place à Jeanne Beuret, 40 ans, première «vienne-ensuite». Jeanne Beuret a siégé durant huit ans au Conseil de ville (législatif) et en a été la présidente en 2015. Titulaire d’un master en sciences politiques, elle travaille actuellement à la Fédération suisse des aveugles et enseigne aussi à l’Ecole de commerce de Delémont. Elle est co-présidente de l’association jurassienne «Grève des femmes».

En l’absence de possibilité d’apparentements, CS et POP ont présenté des listes communes dès 2000 et ont été rejoints par les Verts en 2008. Le siège de CS-POP a été d’abord occupé par le popiste Rémy Meury, puis, depuis 2005, par deux militant.e.s issu.e.s de Combat socialiste, André Parrat et Esther Gelso. Avec Jeanne Beuret, c’est à nouveau le tour d’une membre du POP.