Covid-19, retours critiques sur l’An I

Voilà plus d’une année que la pandémie fait des ravages causant des millions de morts. Voilà plus d’une année que les différents gouvernements de cette planète prennent des mesurettes totalement inefficaces. Voilà plus d’une année que ces gouvernements privilégient la santé de l’économie capitaliste au détriment de celle des populations humaines. Voilà plus d’une année que les populations perdent des libertés au nom de la sécurité, alors que le virus gagne du terrain. Bien sûr, si on est toujours plus intelligent après, force est de reconnaître que bien des erreurs auraient pu être évitées dès le départ en prenant quelques mesures allant de soi.

Tout d’abord, si l’origine d’un virus provient d’un endroit spécifique, il faut tout de suite mettre la zone en quarantaine afin de s’assurer que le virus ne se propage pas. Par précaution, on met également les autres zones avoisinantes en quarantaine. Au niveau mondial, il est plus prudent de fermer sans condition toutes les frontières durant le laps de temps que dure l’épidémie jusqu’à ce qu’elle disparaisse entièrement de la région infectée.

Les populations vivant dans les zones en quarantaine doivent avoir accès aux tests et aux soins gratuitement. La quarantaine étant levée uniquement si 100% des tests sont négatifs et ce après plusieurs tests… Les charges financières des personnes vivant dans les zones de quarantaine qui sont notamment le loyer ou les assurances doivent être suspendues exceptionnellement durant tout le temps que dure l’épidémie…

Cette pandémie n’a apparemment pas fait que des perdants: les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) se sont goinfrés grâce au commerce en ligne et à l’utilisation massive d’Internet durant cette période de confinement, alors que les multinationales versées dans les produits pharmaceutiques – plus communément appelées “Big Pharmas” – ont rapidement et chèrement vendus leurs vaccins (voir par exemple l’article «Pfizer, les profits d’une pandémie», Gauchebdo 12.03.21) dont actuellement les personnes vaccinées découvrent bien malgré elles les effets secondaires.

En ces temps de troubles, les théories du complot fleurissent comme au printemps, notamment celles qui consistent à dire que tout cela a été fait exprès et que cette pandémie a été organisée par des élites occultes dans un but obscur.

Théories qui n’ont pas leur raison d’être, car:Les élites économiques et politiques n’ont rien de secret et s’affichent en plein jour… Leur but n’est pas non plus un secret. Ils nous l’on dit eux-mêmes et je citerais l’ancien président de la République Française … Nicolas Sarkozy: «Nous irons ensemble vers ce Nouvel Ordre Mondial et personne – et je dis bien personne – ne nous y empêchera.» Cela fait depuis que le capitalisme existe que la bourgeoisie veut réduire les salariés à l’état d’esclaves.

Maintenant, il n’y a pas besoin d’être complotiste pour s’apercevoir que les représentants politiques de la classe dirigeante récupèrent à leur profit les méfaits de la pandémie. On est nombreux à constater les dérives fascisantes des sociétés dites démocratiques au nom de la lutte contre la pandémie. Il y a même des gens qui accusent certains dirigeants – à tort ou à raison – d’utiliser la pandémie comme moyen génocidaire – article «Bolsonaro ou le chaos pandémique», Gauchebdo, 12.03 21…

En attendant, le décompte des morts continue et la population est à bout de nerfs, aussi bien à cause de la pandémie que les mesures prises soi-disant à son encontre.