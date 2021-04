Share this...

Pinterest Linkedin

Des Verts, la gauche combative, des associations de défense du patrimoine et représentants d’artistes sont ainsi vent debout face à la future Cité musicale. Promu et construit à hauteur de 300 millions par la Fondation Wilsdorf, l’un des plus gros mécènes du canton, le projet entend transformer le parc et la villa du site de...