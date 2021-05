Share this...

Quand j’étais jeune, le sage était un monsieur vieux, barbu et révéré. Sa parole était d’or et la majorité des gens y adhéraient, à défaut de suivre ses préceptes. Aujourd’hui, les sages sont des jeunes filles de plus en plus précoces: Greta Thunberg, née le 2.1.2003, a commencé sa grève scolaire à 15 ans. Et...