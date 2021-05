Le fil rouge du militant et de la militante

Nés d’une collaboration entre les Jeunes POP et Gauchebdo, les articles traitent des sujets abordés pendant le week-end de formation des Jeunes POP, Form’action. Premier opus d’une revue annuelle, «Fil rouge» a été rédigé par six intervenantes et intervenants à Form’action 2019 et traduit dans trois langues nationales. «Fil rouge», c’est un chemin engagé et tracé pour la formation militante de toutes celles et ceux qui le désirent.

Large palette de thèmes

Ce premier numéro propose une introduction au marxisme, l’interview d’une militante du Parti communiste espagnol sur la grève des femmes dans son pays, une analyse de l’accord-cadre entre la Suisse et l’UE, une réflexion sur les systèmes d’enseignements globalisés et leurs conséquences, une critique de la formation suisse et nos revendications face à ses déficiences, ainsi qu’une présentation de la Déclaration internationale des droits des paysans et de ses enjeux. Cette publication fonctionne ainsi comme une extension du week-end de Form’action, en rendant les connaissances qui y sont présentées facilement transmissibles. Il s’agit également d’un support tangible pour faire connaitre le week-end et les activités des Jeunes POP permettant un suivi des sujets traités.

Investissement conséquent

L’ouvrage représente lui-même un travail important: rédaction, traduction, illustration, mise en page, impression, mise en place de partenariats, présentation du projet et publicité, supervision des activités, le tout fait bénévolement sur du temps libre. À l’occasion du 1er mai, il semble important de faire la lumière sur ces activités militantes, réalisées en plus d’un travail salarié et/ou d’une formation, d’heures de trajet quotidiennes, d’une vie de famille. De nombreuses heures souvent oubliées tant elles deviennent «normales».

Ce travail qui certes nous forme, nous permet de transmettre nos valeurs et de mener à bien des projets qui nous portent, prend ainsi beaucoup d’énergie et de temps. Ce 1er mai, célébrons aussi ce militantisme qui permet à notre parti, à nos députations, à ce journal et à toutes nos activités d’exister.

Merci à Camille, Jordan, Amanda, Jeannot, Seyhan, Sonja, Derek et Milena pour la réalisation de «Fil rouge», que vous pouvez commander sur le site des Jeunes POP: https://www.jeunespop.ch/2021/04/02/fil-rouge