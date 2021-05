Le pays agonise, Modi privatise…

Il paraît loin le temps où Narendra Modi jurait, la main sur le cœur, que «le gouvernement n’a aucune raison de faire des affaires». Février dernier, presque un siècle. La conjoncture économique née de la crise sanitaire offre pourtant une occasion rêvée au patronat indien et à ses amis d’avancer leur agenda. Une restructuration en bonne et due forme du capitalisme national qui vise avant tout à attirer les investisseurs étrangers, à constituer des oligopoles, et à emporter la compétition stratégique avec la Chine.

Bataille pour la prédation sur le secteur public

Le plan de privatisation massif a ainsi été dévoilé par la ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, qui expliquait, toujours au mois de février, ne vouloir conserver que «le strict minimu » des 350 entreprises publiques. Si le gouvernement s’en défend, le plan est établi de longue date. Après la cession, en 2019, de la participation majoritaire de l’État dans l’Idbi Bank et la fusion, ces quatre dernières années, de 14 banques, deux autres structures publiques devraient être livrées au privé.

Dans cette bataille pour la prédation sur le secteur public, les agences de notation prononcent la sentence. L’indien Icra, qui évalue le ratio global de prêts improductifs des banques publiques à «9,8%, soit plus du double des 4,3% des banques du secteur privé», prépare le terrain.

«Énormes pots-de-vin»

L’accumulation des actifs non performants des établissements bancaires n’est pas le fruit du hasard. Ces dernières décennies, les hommes d’affaires se sont insérés dans le jeu politique et dans les plus hautes strates de l’État. «La libéralisation économique des années 1990, loin d’atténuer la corruption, l’a amplifiée dès lors que de gros investisseurs, attirés par l’ouverture du marché indien, ont versé d’énormes pots-de-vin aux leaders politiques, qui sont devenus eux-mêmes des hommes d’affaires n’hésitant pas à forcer la main des banques publiques pour qu’elles prêtent à des industriels de leur entourage, tandis que des hommes d’affaires se sont fait élire au Parlement, multipliant les délits d’initié», relève Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au Ceri-CNRS.

Deuxième fortune du sous-continent, Gautam Adani est particulièrement représentatif du capitalisme de connivence développé par le premier ministre nationaliste Narendra Modi, d’abord à l’échelle de l’État du Gujarat qu’il a dirigé de 2001 à 2014, puis à l’échelon national. Actif dans les secteurs de l’énergie et des ports, il a prospéré à l’ombre des mesures de libéralisation avant de bénéficier des politiques de zones franches.

Tremplin vers les hautes sphères

De son côté, Narendra Modi s’appuie sur ce type d’ascensions éclairs pour vanter son modèle de gestion et s’en servir comme tremplin vers les hautes sphères de l’État fédéral. «Le modèle gujarati, dont il a assuré la promotion à grand renfort de publicité, a surtout profité aux grandes sociétés», confirme Christophe Jaffrelot.

Un modèle qui se heurte à la réalité du tissu économique indien, majoritairement composé de petites et moyennes entreprises, comme c’est le cas dans la paysannerie, largement mobilisée contre la libéralisation du secteur.

Les intérêts convergents de Narendra Modi et des grands patrons ont toutefois un coût: les avantages fiscaux et les prêts douteux des banques alimentent la dette, la réduction des dépenses publiques et la catastrophe environnementale. Les nouveaux magnats profitent de leur position pour obtenir des prêts, racheter des dizaines d’entreprises à travers le monde avant de faire tout simplement faillite. À la tête de Kingfisher et incarnation de l’émergence indienne, Vijay Mallya, accusé de détournement de fonds, a longtemps tenté de se soustraire à la justice avant d’être rattrapé à Londres en 2017. Dix-sept banques l’accusaient de tenter d’échapper au remboursement d’une dette de 1,4 milliard de dollars (1,16 milliard d’euros) en déclarant la faillite de sa compagnie aérienne Kingfisher Airlines.

Pendant ce temps, les banques demeurent dans un état de fragilité qui justifie leur reprise en main par le privé. Dans ce secteur comme dans l’énergie, les transports ou l’agroalimentaire, le gouvernement justifie la cession de ses actifs par le fardeau que fait peser le poids de la dette sur le contribuable. La boucle est bouclée.

Des géants qui font la pluie et le beau temps Face à l’état de l’économie, le bras de fer autour des privatisations révèle également l’évolution du capitalisme indien. Dans de nombreux secteurs, deux ou trois géants se disputent désormais au moins 50% du marché et ont ainsi le pouvoir d’y faire la pluie et le beau temps. En outre, l’ouverture des capitaux à des groupes étrangers est l’une des composantes d’un plan plus large d’attrait des investisseurs afin de placer l’Inde en alternative à la Chine dans la chaîne de production internationale. Débarrassé de ses actifs, l’État peut se concentrer sur ses fonctions régaliennes comme la défense.

Dans le même temps, le Covid-19 sert de prétexte aux États dirigés par le Parti du peuple indien de Narendra Modi pour détruire le Code du travail et le droit syndical. Lors de la libéralisation des années 1990, la revue The Economist commentait : Le tigre est sorti de sa cage.» Il est aujourd’hui intenable. n