Les premières mesures climat de Lausanne

Réductions (mais pas gratuité) pour les abonnements Mobilis, qui concernent la population retraitée et les jeunes en formation jusqu’à 25 ans à hauteur de 50%, nouveaux aménagements pour sécuriser les déplacements à pied ou à vélo, piétonnisation du centre-ville, en commençant par la rue Centrale, augmentation de l’arborisation de la ville (avec le projet de planter 1300 nouveaux arbres annuellement durant ces 15 prochaines années). La Ville de Lausanne a annoncé cette semaine quelques mesures pour concrétiser son Plan climat mis sur la table en janvier.

Rappelons que celui-ci prévoit zéro émission directe dès 2030 dans le domaine de la mobilité (en renonçant à tout véhicule thermique en ville d’ici cette date), et zéro émission pour l’ensemble des émissions directes à 2050 au plus tard. Le financement des premières mesures se fera par une augmentation temporaire des plafonds des taxes communales sur l’électricité qui passeront à 1.9 ct/kWh entre 2022 et 2025. «Les Services industriels lausannois (SiL) devant restituer 34 millions à leurs clients particuliers, suite à un arrêt du tribunal fédéral, l’augmentation n’aura aucun impact direct car l’opération aura un effet global nul sur la facture des particuliers», assure le syndic de la Ville, Grégoire Junod. «Il s’agit une politique climatique volontariste, progressiste et inclusive», précise-t-il encore.