Le CHUV en grève le 23 juin?

«En octobre dernier, juste avant la deuxième vague de Covid, une AG du personnel avait demandé au Conseil d’Etat des négociations pour entre autres augmenter les effectifs, entamer un processus de revalorisation salariale de certaines fonctions et accorder une prime COVID en reconnaissance de la pénibilité et des risques pris par les différentes catégories de personnel», soulignait le syndicat SSP avant son assemblée générale du 25 mai. Pour l’heure, seule la prime Covid de 900 francs a été obtenue pour une partie du personnel des institutions publiques, parapubliques et privées qui ont été mobilisées par l’Etat.

«C’est le moment de se battre pour que l’Etat engage du personnel: nous ne pouvons pas continuer à supporter ces conditions de travail et des crises sanitaires. Pour l’instant, la réponse du Conseil d’Etat et de la Direction des ressources humaines (DRH), c’est de demander à la DRH de faire un questionnaire pour savoir si les forces sont bien réparties dans le CHUV…», relevait encore le SSP Vaud. A l’issue de l’assemblée, une journée de grève a été agendée pour le 23 juin, une manifestation est prévue en soirée. «Le Conseil d’Etat a quatre milliards de francs de réserve financière: il est temps qu’il finance l’hôpital public pour que nous cessions de nous épuiser au travail!», assure le syndicat.