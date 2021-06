La «Critical Mass» fait le plein

Vendredi dernier, pour sa nouvelle édition, la Critical Mass genevoise a rencontré un franc succès. Avec environ 2000 participant.es à vélo, sur patins ou skateboard, le mouvement d’incitation à la mobilité douce est même parvenu à faire mieux que la récente manifestation de la «Grève pour l’avenir» qui comptait 1500 personnes. Son mot d’ordre, ce jour-là, était «Libérez les cyclistes de leurs voitures!». A l’exception d’un automobiliste nerveux et cherchant à en découdre physiquement avec un adolescent, le cortège a été reçu partout où il arrivait par klaxons et applaudissements.

A proximité du lac, un camion de pompier a été jusqu’à déclencher ses sirènes en soutien au défilé. Sur les cycles, la plus jeune participante ne savait pas encore marcher et le plus âgé avait déjà franchi les 70 ans. Seule absente, la répression qui s’est abattue, sans succès, sur le mouvement cette dernière année. En effet, les forces de police étaient significativement moins nombreuses, avec la présence d’un seul «panier à salade» (voir GH 16.21). A notre connaissance, aucune contravention n’a été dressée. A croire que l’on n’arrête pas une «vélorution».