Anaïs Timofte, le courage d’agir

«Sur un effectif d’une vingtaine de secrétaire syndicaux, en 2019, nous dénombrons pas moins de 3 licenciements, 3 arrêts maladie de longue durée directement liés aux conditions de travail ainsi qu’aux rapports avec la hiérarchie, 3 démissions effectives ainsi qu’une démission finalement retirée in extremis. En 2020, Unia Vaud fait état de pas moins de 7 démissions, dont celle de Komla Kpogli (candidat à la direction du syndicat en remplacement d’Yves Defferrard, aujourd’hui remplacé par le socialiste, Arnaud Bouverat, ndlr), poussé la démission après des mois de harcèlement, ainsi que mon licenciement. En 2021, la vague de démissions, licenciement et arrêts-maladie longue durée se poursuit», a expliqué à la presse l’ancienne syndicaliste remerciée.

A côté d’Anaïs Timofte, outre Komla Kpogli, on trouvait aussi Laurent Tettamanti, lui aussi licencié en 2019 d’Unia Vaud, où il était responsable de la branche électricité et membre fondateur d’ART (Association romande des travailleurs.euses). Pour la présidente du POP Vaud, les raisons de son renvoi sont à chercher dans son soutien à la candidature de Komla Kpogli au poste de secrétaire régional et dans sa fréquentation d’une séance de l’ART. Son engagement politique dans le POP vaudois ferait aussi partie des motifs de son renvoi. Contacté par Le Courrier, le syndicat national conteste tout licenciement abusif ou toute accusation de «management dictatorial». Les tribunaux trancheront.

Anaïs Timofte réélue présidente du POP Vaud

A l’occasion de son congrès annuel le 26 juin à Vevey, le POP Vaud a reconduit Anaïs Timofte à la présidence du parti, qui sera accompagnée de deux vice présidents, l’Yverdonnois Luca Schalbetter et le Lausannois Idrees Samim. Secrétaire cantonal depuis 5 ans, Christophe Grand, qui quitte sa charge, sera remplacé par Blaise Fontanellaz, docteur en science politique et auteur de deux livres sur les relations Suisse-Europe. Le parti en a profité pour discuter de son initiative cantonale pour des transports gratuits, qui sera lancée fin août. Réd.