Au revoir et merci à Monta

Dans ce numéro de Gauchebdo , vous voyez paraître pour la dernière fois les dessins de Monta, dessinateur pour notre journal depuis de nombreuses années. Les difficultés financières que connaît notre média, aggravées par la situation due au Coronavirus, ont eu raison de cet apport artistique apprécié qui permettait de voir l’actualité d’une autre façon.

Aussi malheureuse qu’elle soit, cette décision de ne pas renouveler le contrat de notre dessinateur, qui touchait à sa fin, permettra de nous sortir certainement des chiffres rouges et d’envisager un avenir bien meilleur. En effet, de nombreux projets sont en discussion pour renouveler et dynamiser Gauchebdo. Le retour à la couleur n’est pas non plus exclu si cette année 2021 se passe bien. Nous pouvons être optimistes car le nombre d’abonné.es a poursuivi la croissance amorcée l’année dernière lors des six premiers mois de 2021.

Toute l’équipe de Gauchebdo remercie chaleureusement Monta pour son infatigable contribution ces années durant.

