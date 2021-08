Laissez vivre Cuba!

Cuba, qui a jusqu’à présent mieux réussi que la plupart des autres pays à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a fait état le 22 juillet de 7’784 nouvelles infections et de 66 décès en une seule journée, soit les chiffres les plus élevés depuis le début de la pandémie. Ce bilan négatif est peut-être aussi une conséquence des manifestations du 11 juillet, qui ont dégénéré en émeutes violentes, au cours desquelles de nombreux manifestants n’avaient pris aucune mesure de précaution. Les manifestations initialement pacifiques, qui se sont ensuite transformées en actes de vandalisme, de pillage et d’attaques brutales contre les citoyens et les forces de l’ordre, n’étaient initialement dirigées que contre les coupures de courant et l’approvisionnement insuffisant en nourriture et en médicaments. «C’était compréhensible», a expliqué le président cubain Miguel Díaz-Canel, car le pays se trouvait au cœur de la pire crise économique depuis la période spéciale qui a suivi la chute de l’Union soviétique et des États socialistes d’Europe de l’Est au début des années 1990.

Les États-Unis augmentent la pression

La principale cause de la crise actuelle est le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis depuis plus de 60 ans, que Donald Trump a extrêmement intensifié en imposant 243 nouvelles sanctions. Le début de la saison des ouragans, le déclin du tourisme, mais surtout les conséquences de la pandémie de Corona ont encore aggravé la situation. Le 22 juillet, le successeur de Trump, Joseph Biden, a imposé des sanctions supplémentaires contre Cuba – malgré la situation critique de la population dans ce pays. Il a également annoncé qu’avec les associations de droite de la Contra à Miami, l’Organisation des États américains (OEA) dominée par Washington et les gouvernements alliés, il allait encore accroître la «pression sur Cuba».

Inacceptable

Des politiciens du propre parti de Biden, ainsi que de nombreux citoyens et militants des droits de l’homme, ont également protesté contre cette mesure aux États-Unis. Le 14 juillet, le mouvement Black Lives Matter a condamné «le traitement inhumain des Cubains par le gouvernement américain» et a demandé à Washington de lever immédiatement toutes les sanctions. Le 23 juillet, le New York Times a publié une pleine page d’appel signée par 400 personnes et organisations, intitulée: «Laissez vivre Cuba! ». Dans ce document, les auteurs exigent que Biden «signe immédiatement un ordre exécutif levant les 243 sanctions coercitives de Trump contre Cuba». L’appel rappelle que le 23 juin, la majorité des États membres des Nations unies ont demandé à plusieurs reprises la fin du blocus américain. Il est «inacceptable de bloquer les transferts de fonds et l’utilisation des institutions financières mondiales par Cuba pendant une pandémie, car l’accès aux dollars américains est nécessaire pour l’importation de nourriture et de médicaments», indique l’appel.

Faux rapports

Le nouveau titulaire de la Maison Blanche n’a pas d’arguments convaincants pour contrer les appels à un changement de sa politique cubaine, qui ont également été lancés par la Russie, la Chine et plusieurs chefs d’État et de gouvernement de la région. Biden justifie ses mesures comme une réaction à la «répression de manifestants pacifiques» à Cuba.

En réalité, cependant, de nombreuses vidéos documentent des attaques perpétrées par des auteurs de violences agressives contre des citoyens pro-gouvernementaux, des policiers, des commerces, des dispensaires, des centres de vaccination et même une clinique pour enfants dans la ville de Cárdenas. Le ministère de l’Intérieur et le bureau du procureur général du pays ont assuré que les arrestations et les détentions étaient principalement dirigées contre des personnes ayant participé à de tels crimes ou ayant incité d’autres personnes à le faire. La plupart des médias de langue allemande, en revanche, ont diffusé des informations non vérifiées sur des «milliers d’arrestations et de disparitions arbitraires». Les rapports que les médias américains et les «journalistes indépendants» financés par les États-Unis avaient lancés sur les «réseaux sociaux». Cependant, le quotidien Neues Deutschland a rapporté le 17 juillet qu’un représentant du Goethe-Institut à La Havane avait téléphoné à une liste publiée par le journal américain Miami Herald et avait joint «plusieurs des prétendus disparus le même jour dans leurs bureaux ou à leur domicile».

Les robots envoient des messages

Les fausses informations constamment répétées sur les «personnes disparues» à Cuba, que les contras et les politiciens de droite utilisent même maintenant pour justifier la demande d’intervention militaire à Cuba, ont été précédées par d’autres fausses nouvelles. Peu après les manifestations du 11 juillet, le ministre des affaires étrangères de La Havane, Bruno Rodríguez, avait déjà accusé Washington de les avoir préparées «par une campagne à grande échelle dans les réseaux de communication». Les gouvernements des États-Unis et de l’État de Floride, par exemple, fournissaient de l’argent à la société Proactivo Miami Foundation Inc. qui était largement impliquée. Cette société a collaboré avec d’autres médias financés par le gouvernement américain, comme ADN Cuba, qui a créé le hashtag Twitter «SOSCuba» et l’a transformé artificiellement en une tendance mondiale, a déclaré M. Rodríguez. Des robots étaient utilisés pour ce faire, envoyant des millions de messages en peu de temps, a-t-il expliqué. A cette fin, l’agence de presse chinoise Xinhua a cité l’homme politique qui a déclaré que la Maison Blanche avait créé un commandement spécial pour la cyberguerre, transformant ce qui est par ailleurs de «fabuleux outils d’éducation» en armes pour militariser l’espace numérique.

La Russie envoie 88 tonnes de nourriture

Une analyse des rapports de ces derniers jours a confirmé que ce qui se passe à Cuba fait partie d’une opération secrète visant à déstabiliser le pays, a également rapporté l’agence russe Sputnik. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Mariya Zakharova, a donc mis en garde Washington contre l’application du scénario d’une «révolution de couleur» à Cuba. «Ils imposent d’abord des sanctions, créant artificiellement des problèmes qui aggravent la situation économique et sociale», a déclaré Mme Zakharova. «Ils provoquent donc des tensions et attisent les sentiments anti-gouvernementaux, et lorsque la masse critique est atteinte, ils accusent le gouvernement. Ils collent leurs étiquettes, discréditent leur direction et poussent la situation à l’extrême. C’est l’algorithme qu’ils essaient d’appliquer à Cuba maintenant.» Ainsi, le diplomate a critiqué, le 15 juillet, la «stratégie bien connue des Etats-Unis» qui avait déjà été utilisée dans d’autres parties du monde pour «renverser des gouvernements gênants par des révolutions de couleur».

La Russie a d’abord envoyé deux avions à La Havane le 24 juillet avec plus de 88 tonnes de nourriture, des équipements de protection pour la lutte contre le virus corona et plus d’un million de masques médicaux.