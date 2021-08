L’oligopole pharmaceutique multiplie par cinq le coût du vaccin Covid-19

Pfizer et Moderna sont devenus des mots familiers dans le vocabulaire de la pandémie, utilisés dans la vie quotidienne de la population. Surtout en Espagne, où le premier est le vaccin le plus utilisé et le second, également largement administré, porte un nom plutôt sonore en espagnol.

L’alliance pour le vaccin du peuple accuse les deux sociétés pharmaceutiques de faire grimper le prix des vaccins Covid-19 en profitant de leur oligopole. Selon les recherches de l’organisation, Pfizer/BioNTech et Moderna – producteurs des principaux vaccins à ARN messager – «surfacturent aux gouvernements 41 milliards de dollars par rapport au coût de production estimé». Cela signifierait que l’UE aurait payé à elle seule une surcharge de 31 milliards d’euros, «soit l’équivalent de 19% du budget total de l’UE en 2021», disent-ils.

L’alliance People’s Vaccine fait valoir, selon une analyse des techniques utilisées pour produire le médicament, que les vaccins pourraient être fabriqués pour seulement 1,20 dollar par dose. Cependant, COVAX – mécanisme mis en place pour faciliter l’accès au recours Covid-19 – a payé, en moyenne, près de cinq fois plus. L’alliance rappelle que les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna ont été «développés uniquement grâce à un financement public de 8,3 milliards de dollars».

Faute de doses suffisantes pour immuniser la majorité de la population, les pays riches se sont retrouvés en tête de file, «se prêtant à payer des prix excessifs». Entre-temps, les deux sociétés pharmaceutiques ont refusé de transférer la technologie et le savoir-faire en matière de vaccins à tout producteur formé dans les pays en développement, soit «un geste qui pourrait accroître l’offre mondiale, réduire les prix et sauver des millions de vies», critique l’organisation.

Beatriz Novales, directrice des programmes Plaidoyer et citoyenneté chez Oxfam Intermón – une organisation qui fait partie de l’alliance People’s Vaccine – souligne que «tant que les multinationales pharmaceutiques continueront à monopoliser une technologie qui sauve des vies, elles continueront à privilégier les contrats qui peuvent leur rapporter les profits les plus excessifs et à tourner le dos aux pays en développement». Elle estime qu’au vu de la situation actuelle, «il est temps d’arrêter de subventionner les milliardaires». Il est temps de faire passer les gens avant les profits.

La thésaurisation des vaccins par les pays les plus riches et le repli des entreprises pharmaceutiques pour éviter de perdre une partie de leurs énormes bénéfices entraînent une inégalité importante dans la distribution des doses. Haïti, par exemple, a dû attendre la mi-juillet pour recevoir 500’000 vaccins grâce à un don des États-Unis. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé lui-même, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a reconnu il y a quelques jours que « l’inégalité en matière de vaccins est le plus grand obstacle au monde pour mettre fin à cette pandémie et se remettre du Covid-19».

Maaza Seyoum, de l’Alliance africaine et de People’s Vaccine en Afrique, affirme que «permettre aux fabricants des pays en développement de produire des vaccins est le moyen le plus rapide et le plus sûr d’augmenter l’offre et de faire baisser les prix de façon spectaculaire». Soyoum se souvient que «lorsque cela a été fait pour le traitement du VIH, nous avons vu les prix baisser de près de 99 %».

La semaine dernière, Pfizer/BioNTech a annoncé qu’elle autoriserait une entreprise sud-africaine à remplir et emballer 100 millions de doses pour les distribuer en Afrique, mais cela ne commencera pas avant 2022 : «Ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan des besoins», a déclaré l’ONG.

www.lamarea.com/2021/07/29/el-oligopolio-farmaceutico-multiplica-por-5-los-costes-de-la-vacuna-contra-la-covid-19/

Reproduction avec l’aimable autorisation de l’auteur.

Infos complémentaires sur https://peoplesvaccine.org/