Share this...

Pinterest Linkedin

Je possède un dossier d’articles de presse, lettres de lecteurs et tracts datant des votations sur les initiatives Schwarzenbach «contre l’emprise étrangère» des années 1970-1974, rejetées de justesse par le peuple suisse. On peut y lire d’innombrables textes puant la xénophobie et le racisme envers ceux que l’on traitait alors de «piaf» ou de «macaroni»!...