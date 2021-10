Budget genevois 2022 décrié par Ensemble à Gauche

Genève vient de présenter son budget 2022, présentant un déficit de 460 millions de francs, mais pas que. Parmi les investissements prévus, figure la proposition d’augmenter le budget d’investissement pour la transition écologique à 600 millions par an pour les 10 prochaines années. Un montant total de 11,1 milliards sera investi entre 2022 et 2031. Ce que saluent les Verts. Pour leur part, les socialistes approuvent aussi les 180 millions supplémentaires investis dans la formation, le social et la santé, mais déplorent le maintien du projet de révision des ratios de cotisations employeurs-employés au sein de la caisse de prévoyance publique (CPEG). Toute autre tonalité du côté d’Ensemble à gauche, qui considère que malgré la nouvelle majorité PS -Verts, le budget 2022 «s’inscrit dans la parfaite continuité des années précédentes.»

«Genève aurait les moyens de mener une politique sociale et écologique»

«Les mesures d’économie sur le dos de la fonction publique sont maintenues ainsi que la politique de «maîtrise des charges» au détriment des besoins de la population, décuplés sous l’effet de la crise», estime la coalition. «Les projections en matière de rentrées fiscales potentielles montrent que le Canton de Genève aurait largement les moyens de mener une politique sociale et écologique. A condition bien sûr de renforcer l’imposition des grosses fortunes, des dividendes et des grandes entreprises afin de permettre une meilleure répartition des richesses», relève Salika Wenger, députée d’EaG.

«Une partie de la solution pourra venir de l’initiative commune des partis de gauche et des syndicats pour une contribution temporaire de solidarité sur les grandes fortunes», souligne-t-elle encore.