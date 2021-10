NE: Refus d’une meilleure protection des apprentis

Cette semaine, le Grand Conseil neuchâtelois a refusé une motion populaire des jeunes POP pour que les apprenti.es du canton soient protégé.es de manière adéquate. «Alors même que les études montrent que les cas de dérives sont nombreux dans toute la Suisse, le Conseil d’Etat et les député.es de droite persistent à penser que Neuchâtel est le seul canton préservé de ces problèmes et que les conseiller.ères en orientation peuvent faire du bon travail avec plus de 400 dossiers à charge. L’argument avancé que les cas de harcèlement sexuel ne touchent pas seulement les apprenti.es pour relativiser ce fléau est tout simplement inacceptable. Certaines filières comme la restauration, la santé ou la vente sont particulièrement touchées», a déploré la députée Sarah Blum.

«Nous constatons, avec regret, que nous ne pouvions pas compter sur le soutien du groupe Vert’libéral-Le Centre sur des thèmes aussi importants que la santé et la sécurité des jeunes. C’est donc avec inquiétude que nos député.es l’avenir, voit cette droite majoritaire, fermée au dialogue et incapable de compromis», relève le parti, qui prévoit de revenir avec d’autres propositions.