Share this...

Pinterest Linkedin

Lorsque l’on s’informe au travers de la plupart des médias et que l’on connaît mal l’indépendantisme catalan, on l’associe souvent à la figure du libéral Carles Puigdemont, actuellement eurodéputé et anciennement président de la généralité de Catalogne. Il fut destitué par Madrid après le référendum du 1er octobre 2017 sur l’indépendance de la région. Et...