L’UE voulait saluer une putschiste

Dirigeante non élue de la Bolivie entre novembre 2019 et novembre 2020, Jeanine Añez a accédé à ce poste suite à un coup d’Etat contre le président socialiste Evo Morales. Coup d’Etat orchestré, comme il a été prouvé, par les classes aisées du pays, leurs relais de droite et d’extrême-droite, avec le plein soutien des...