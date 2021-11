Le choix des juges, objet de litige

Share this...

Pinterest Linkedin

A l a place, une commission spécialisée indépendante nommée par le Conseil fédéral déciderait de qui peut participer à ce tirage au sort, se basant sur les qualifications professionnelles et personnelles des candidates et candidats. L’initiative propose qu’une fois élus, les juges, sauf manquement grave, soient indéboulonnables et puissent siéger sans réélection, jusqu’à cinq ans...