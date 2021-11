Commémoration du 9 novembre 1932

Ce mardi, à Genève, une centaine de personnes se sont réunies devant le monument à la mémoire des fusillés du 9 novembre 1932. «Commémorer le neuf novembre, ce n’est pas seulement se souvenir du passé en tant que passé, mais en tant que leçon et avertissement pour l’avenir. En particulier se rappeler de ce jour, où l’armée tira sur la foule, faisant 13 morts est important pour comprendre et combattre le danger du militarisme, arme entre les mains des puissances impérialistes pour opprimer les peuples à l’intérieur comme à l’extérieur de leurs frontières, et une menace pour l’existence même de l’humanité. L’impérialisme n’a pas changé de nature… Il est par essence agressif, porté à l’usage de la force pour imposer sa domination et déposséder les peuples de leurs ressources. Aujourd’hui, hélas, l’heure n’est pas à la détente, bien au contraire. La planète est ensanglantée par les guerres orchestrées à distance par les puissances impérialistes», a déclamé Alexander Eniline, Président du Parti du travail (PdT-POP).

Share this...

Pinterest Linkedin