Essais politiques, intimes et poétiques

Née en 1973 à San Franciso, Maggie Nelson est une romancière, poète, essayiste et critique d’art. Son écriture se dérobe aux genres littéraires établis et mêle histoire intime et théorie critique. Les réflexions sur la famille, le genre, l’identité, le corps, la philosophie et les violences traversent chacun de ses ouvrages. Avec bonheur, l’écrivaine parvient...