Share this...

Pinterest Linkedin

Cinq plaintes pénales ont été déposées, et deux groupes parlementaires ont interpellé le Conseil d’Etat pour tenter de contrecarrer cette situation. Depuis novembre, un nouveau rituel hebdomadaire fait son apparition sur mes réseaux sociaux le dimanche: des amies et connaissances annoncent s’être fait droguer au GHB pendant le week-end. Elles en parlent pour prévenir et...