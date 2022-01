A propos du droit de la nationalité en Suisse…

Share this...

Pinterest Linkedin

Le parlement fédéra a, comme on pouvait s’y attendre, refusé à la mi-décembre de substituer au «droit du sang», qui reste le fondement du droit de la nationalité dans notre pays, le «droit du sol», concept doublement suspect puisque républicain et français. Et si la gauche (suisse et française) peut tirer fierté de le défendre,...