Share this...

Pinterest Linkedin

La défaite du jour Pour notre motion demandant de lutter contre toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. L’irrespectueux du jour Le député qui parle des ACBDE etc. pour parler des personnes LGBTIQ. La défaite du jour Pour notre motion réclamant un contrôle des finances publiques plus transparent et plus indépendant. Notre...