Congé maternité sauvé

Le Grand Conseil neuchâtelois débattait ce mercredi d’une motion de la gauche demandant que le congé maternité pour la fonction publique s’applique dès le jour de l’accouchement. En effet, en cas de congé maladie pris avant le terme, les collaboratrices de l’Etat peuvent voir leur congé maternité amputé de trois semaines.

Pour rappel, c’est en 1981 que le Grand Conseil neuchâtelois, composé alors de 92% d’hommes, introduisait un congé maternité pour la fonction publique de 17.4 semaines pour 100% de salaire. Neuchâtel était à l’avant-garde du progrès social. Sur le plan fédéral, il fallut attendre 2005 pour l’instauration d’un congé maternité pour l’ensemble de la société de 14 semaines, payé à 80%, pour les travailleuses.

Les débats du Grand Conseil ont été l’occasion pour le PLR de demander une réduction de 17.4 semaines à 16 semaines. La popiste Sarah Blum, rapporteure de la commission, a souligné que la plupart des grandes entreprises du canton appliquaient déjà un congé bien plus long queprévu par la loi fédérale et que celui-ci débutait au moment même de l’accouchement. De plus, ces coûts pour l’Etat de Neuchâtel n’étaient que peu significatifs au vu du nombre relativement faible de personnes concernées (une cinquantaine par année).

Au final, l’amendement du PLR visant à réduire la durée du congé maternité a été rejeté par 56 voix contre 35. Le rapport introduisant un départ du congé maternité à l’accouchement fut au final accepté.

Le système social suisse et ses bases paternalistes, pour ne pas dire «patriarcales», a longtemps protégé les femmes et les enfants. D’ailleurs, les premières étaient, il y a peu encore, quasi assimilées aux seconds. Ces protections en faveur des femmes, notamment en matière d’assurances sociales (APG, AVS, Assurance maternité…) sont, pour la droite et au nom d’une pseudo-égalité, une solution de facilité pour les remettre en cause. Or, certains acquis sociaux des femmes, notamment dans le cas des congés maternité, doivent au contraire devenir la norme, voire une étape, dans cette «lutte obstinée pour ce temps quotidien».

Alcool interdit pendant la chasse

Autre décision du Grand Conseil: l’abus d’alcool est désormais interdit lors de la chasse sur territoire neuchâtelois. Le projet du popiste Armin Kapetanovic a passé la rampe du Grand Conseil. Celui-ci avait vu le jour en 2018 après qu’un chasseur alcoolisé avait mis en joue un cycliste! Neuchâtel est ainsi le premier canton romand à légiférer sur cet objet.