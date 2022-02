Une soirée sur l’histoire ouvrière genevoise

De juin à septembre 1976, les travailleuses et travailleurs de SARCEM, une société de microtechnique (production d’automates à bobiner) basée à Meyrin, décident d’occuper leur usine pour empêcher la saisie des machines dans le contexte d’une faillite au sujet de laquelle ils nourrissent de gros doutes. L’occupation durera quatre mois, quatre mois d’une intense activité de mobilisation auteur de leur lutte et de vives tensions avec la Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l’horlogerie. Elle aboutit à la constitution d’une Nouvelle société SARCEM SA. Cette occupation est emblématique du cycle de grèves qui se déroule dans la décennie 1970-1980.

La soirée verra la participation de grévistes à l’origine de l’occupation et de l’historienne Manon Fournier, auteure d’un mémoire sur l’occupation, nous reviendrons sur le déroulement et les circonstances de cette lutte.

Au centre des débats, la question de savoir comment l’effacement de la mémoire des luttes ouvrières contribue au processus de désindustrialisation, un des phénomènes sociaux les plus marquants et les moins discutés de la seconde moitié du XXe siècle.

Jeudi 24 février 2022 à 19h. Salle du forum Grosselin, 50C rue Jacques-Grosselin, Carouge

Réservation recommandée : reservation@archivescontestataires.ch