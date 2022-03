Lausanne: pétition pour Montelly déposée

Le 2 mars dernier, les habitants de Montelly une pétition de 566 signatures au président du Conseil communal de Lausanne, Nicola Di Giulio (UDC), accompagnés d’enfants qui portaient des lampes frontales et des déguisements de souris pour montrer l’absurdité d’un APEMS en sous-sol. La ville prévoit d’installer ce lieu d’accueil parascolaire en sous-sol dans une rue à vocation industrielle dangereuse pour les piétons et particulièrement pour les enfants qui devront y passer plusieurs fois par jour. Les enfants n’auront pas d’accès à des espaces extérieurs de qualité à proximité. La solution proposée est une «cour», 7 mètres en contrebas du terrain naturel et clôturée par des murs en béton.

Une demande de traitement urgent de ce sujet qui met la sécurité et la santé des enfants en danger sera demandée lors de la séance du Conseil communal du 8 mars.

Pour renforcer leur demande, les habitants organisent une action de rue le vendredi 4 mars à 17h30 au chemin de la Colline.