L’Ouest américain au féminin

Share this...

Pinterest Linkedin

Epaulée par Curtiss Clayton, réalisateur et monteur travaillant avec le cinéaste américain Gus Van Sant, Emilie Mahdavian signe un premier documentaire en état de grâce, «Bitterbrush» (littéralement « brosse amère »). Sans voix off et scandé de de sporadiques textes informatifs, le film nous immerge au cœur de l’Idaho. Hollyn Patterson et Colie Moline sont deux cavalières...