«Il voulait un monde plus juste pour nous tous»

«Il voulait un monde plus juste pour nous tous»

Propos recueillis par Martin Schwander Pouvez-vous comprendre le battage médiatique éternel autour de votre père ou cela vous dérange-t-il parfois? Aleida Guevara Je peux comprendre l’amour et le respect porté à un homme comme mon père. Mais cela me dérange quand on utilise son image sans respect ou à des fins lucratives. 50 ans après...