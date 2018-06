Egalité: la Suisse est à la traîne

Décidément, les sessions parlementaires se suivent et se ressemblent… On se rappelle qu’en février, le Conseil des Etats avait repoussé la question de l’égalité salariale entre femmes et hommes, au lieu d’empoigner le problème. La réaction des citoyens (surtout des citoyennes) a été si vive qu’il s’est senti obligé de s’y coller, la semaine dernière....