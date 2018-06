Un appel aux communes

L’initiative pour la souveraineté alimentaire, lancée par le syndicat paysan Uniterre, sera soumise aux citoyennes et citoyens le 23 septembre. Elle veut promouvoir dans la Constitution l’assurance d‘une alimentation saine et répondant aux attentes sociales et écologiques de la population. L’Alliance pour la souveraineté alimentaire, qui mène la campagne en faveur de cette initiative, a...