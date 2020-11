Share this...

Cette question, on n’ose plus la poser dans la seconde vague pandémique. Nos hôpitaux font désormais face à un nombre plus élevé de patients qu’au pire moment de ce printemps. Et pourtant, pour ces établissements, l’addition liée au Covid était déjà de 2 milliards début octobre. Elle va forcément s’aggraver aujourd’hui. La note est due...