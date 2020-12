Soutien citoyen et communal aux sans-papiers

Soutien citoyen et communal aux sans-papiers

Share this...

Pinterest Linkedin

Entre 9000 et 15’000 personnes sans statut légal, communément appelées «sans-papiers», vivent dans le canton, principalement dans le grand Lausanne mais aussi dans d’autres villes. La majorité d’entre elles travaillent (neuf adultes sur dix) et certaines familles y sont installées depuis de nombreuses années, avec des enfants scolarisés et des jeunes en formation. Mais sans...